Україна готова до судового процесу по "російському боргу" на $3 мільярди

Україна готова до судового процесу, ініційованого Російською Федерацією, з приводу єврооблігацій з погашенням у грудні 2015 на суму 3 мільярди доларів і впевнена в успішному його завершенні.

"Україна готова захищати себе від будь-яких претензій, які можуть бути висунуті проти неї, і впевнена, що за будь-яких обставин вона зробить це успішно", - йдеться в заяві на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, Мінфін взяв до уваги рішення Російської Федерації ініціювати судовий процес проти України, але тим не менш готовий вести переговори по узгодженню реструктуризації єврооблігацій.

"Незважаючи на будь-які юридичні дії та без упередженості стосовно боргових зобов'язань як таких, Україна, як і раніше, готова сумлінно проводити переговори з Росією за погодженням реструктуризації єврооблігацій з погашенням у грудні 2015, яка дозволить Україні досягти фінансових цілей, узгоджених з МВФ у рамках програми "механізму розширеного фінансування і одночасно буде відповідати договірним зобов'язанням, які Україна взяла на себе перед іншими власниками облігацій" , - йдеться в повідомленні.

Мінфін нагадав, що уряд України в листопаді 2015 року успішно завершив операцію з реструктуризації боргу і шкодує, що власники єврооблігацій з погашенням у грудні 2015 року відмовилися від участі в операції обміну боргу, на яку погодилися всі інші власники українських облігацій.

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2016 року Міністерство фінансів Росії заявило про підготовку позову до англійського суду з приводу невиплати Україною боргу у сумі понад 3 мільярдів доларів за облігаціями.

30 грудня Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення ввести мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією в обсязі 3 мільярди доларів. Борг було видана уряду Януковича у 2013 році, термін його виплати наступав у грудні 2015 року. Борг увійшов в периметр реструктуризації, оголошеної Україною навесні 2015 року, але Росія відмовилася його реструктуризувати.

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У грудні 2015 року за рішенням ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду – борг був визнаний офіційним боргом України.