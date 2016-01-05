Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 23,78 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 6 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2378,3691 (4 січня – 2400,0667)

100 EUR – 2555,7954 (4 січня – 2622,3129)

10 RUR – 3,2612 (4 січня – 3,2931)

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У вівторок, 5 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,90/24,05 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,6920/26,8480 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3260/0,3280 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,7837 гривні/долар, до цього часу було укладено 458 угод на суму 271,39 мільйона доларів.