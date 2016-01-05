Україна проведе консультації з ЄС і СОТ про торговельні контрзаходи щодо Росії - торгпред

Україна планує провести консультації з Європейським Союзом у рамках Зони вільної торгівлі, а також зі Світовою організацією торгівлі про торговельні контрзаходи, які Україна може застосувати у відповідь на дії Росії щодо українського експорту.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська.

Вона нагадала, що Росія ввела імпортні мита на низку українських товарів, а також повністю заборонила продовольчий імпорт. Крім того, РФ заборонила транзит українських товарів по своїй території.

"За інформацією Оперативного штабу реагування, близько 150 вагонів були повернені назад на територію України, так само як і значна кількість вантажних автомобілів, - цитує Микольскую прес-служба Мінекономрозвитку. - Ми вважаємо, що забезпечення свободи транзиту є обов'язком кожної країни. Від транзиту залежать торгові партнери - інші країни, зокрема, Туркменістан, Киргизстан, Казахстан, Азербайджан, Монголія та інші. Ці обмеження (з боку Росії - УНІАН) ми оцінюємо, як агресію РФ у торговельній сфері і вважаємо, що це є порушенням принципів міжнародного права, а також угод СОТ".

У зв'язку з цим Микольська підкреслила, що введені Росією обмеження можуть вплинути і на відносини з європейськими партнерами. "І тому нам необхідно провести спільну оцінку будь-яких можливих заходів і проконсультуватися з нашими партнерами по ЗВТ з ЄС. Ми не залишимо дії РФ щодо всіх обмежень без реакції. Ми будемо реагувати в СОТ. Також зараз ведеться постійна робота з бізнесом по запуску альтернативного шляху транзиту в треті країни - не через територію РФ", - розповіла Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2015 року президент Російської Федерації підписав указ "Про призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України", а 25 грудня Рада федерації РФ схвалила федеральний закон "Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі відносно України". Очікувана дата призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі (СНД) стосовно України - 1 січня 2016 року.

Жорсткі торговельні заходи щодо України були анонсовані Російською Федерацією у відповідь на прагнення нашої країни не відкладати введення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода запрацювала в повному обсязі з 1 січня 2016 року. 29 грудня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках реагування на можливе введення Російською Федерацією торгового ембарго проти України запропонувало ввести імпортні мита на російські товари з 2 січня 2016 року, а також повністю заборонити імпорт м'яса, риби, круп, зерна, хлібобулочних виробів, горілки, пива, сигарет, кондитерських виробів, кормів, ряду хімікатів і залізничного устаткування російського виробництва в Україну з 10 січня 2016 року. Повний перелік товарів, що потенційно заборонених до ввезення в Україну, опублікований на сайті Мінекономрозвитку і включає більше 30 позицій. Уряд підтримав пропозицію Мінекономрозвитку. Всі рішення вступили в силу з 2 січня 2016 року. Разом з тим 4 січня Російська Федерація в рамках виконання раніше прийнятих рішень повністю зупинила транзит українських товарів через свою територію.