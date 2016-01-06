Національний банк України презентував пам’ятні монети "Щедрик"

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Монети “Щедрик” продовжують серію “Українська спадщина” та присвячені 100-річчю першого виконання твору українського композитора-новатора, майстра хорової мініатюри, автора близько двохсот обробок народних пісень Миколи Леонтовича – “Щедрик” хором Київського університету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “Щедрик” –одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, над якою композитор працював майже все життя, відома не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою “колядка дзвонів” (Carol of the Bells, Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol).

"Срібна монета (з футляром) коштує 1 370 гривень, монета з нейзильберу – 38 гривень.Тираж монет – 3 000 та 50 000 відповідно", - повідомили в Нацбанку.

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На аверсі монети з нейзильберу на матовому тлі розміщено рельєфне зображення ластівки на фоні нотних рядків, на реверсі – групу колядників, які співають, один із них тримає різдвяну зірку, над якою написи – ЩЕДРИК, ЩЕДРИК, ЩЕДРІВОЧКА.

Срібна монета оздоблена блакитним дорогоцінним камінчиком (кубічний оксид цирконію діаметром 2,0 мм) та різнокольоровим голографічним зображенням.