Російський рубль знову встановив антирекорд на тлі падіння цін на нафту

На торгах в середу, 6 січня, російський рубль знижується слідом за цінами на нафту.

Згідно з даними Московської біржі, курс долара до рубля зміцнився на 0,73% - до 74,04 руб.

Такої високої позначки курс долара досяг вперше з серпня 2015 року.

Курс євро піднявся на 0,74% - до 79,46 руб.

Бівалютний кошик склав 76,94 руб.

Читайте такожУ Росії інфляція досягла максимуму з 2008 рокуЯк повідомляв УНІАН, на торгах в середу, 6 січня, ціни на нафту впали після зростання з початку року на 4% на тлі конфлікту Ірану і Саудівської Аравії.

За даними Інтерконтинентальної біржі (ICE, Лондон), з початку торгів ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 1,8%, до $35,79 за барель, ф'ючерси на легку нафту марки WTI впали на 1,06%, до $35,59 за барель.

Інвестори зосередилися на повідомленнях з КНДР про проведення ядерного випробування, що може ускладнити ситуацію з безпекою на Корейському півострові.