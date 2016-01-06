Інфляція в Україні досягла максимуму за два десятиліття – за рік зросла до 43,3%

Інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% у 2014 році, і досягла максимального значення за останні 20 років, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Інфляція в грудні 2015 року, порівняно з листопадом 2015 року сповільнилася до 0,7% з 2%, зафіксованих місяцем раніше.

Згідно з наведеними даними, за рік найбільше зросли ціни на природний газ – в 3,7 раза, гарячу воду й опалення – на 78,4%, електроенергію – на 66,9%, овочі – на 66,7%, соняшникову олію і яйця – на 59,4%, безалкогольні напої – на 57,8%.

У грудні 2015 року порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали яйця – на 12,4%, овочі – на 4,6%, цукор – на 2,5%.

У річному вираженні зниження цін не зафіксовано на жодну з груп споживчих товарів і послуг.

Зниження цін у грудні до листопада зафіксовано на алкогольні напої, тютюнові вироби й одяг – на 1,9%, взуття– на 1,5%, пальне і мастила – на 0,6%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни в Україні в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем зросли на 2%, у річному вираженні (листопад 2015 року до листопада 2014 року) інфляція прискорилася до 46,6% із 46,4%. За січень-листопад споживчі ціни в Україні зросли на 42,3%.

У 2014 році споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%.

Кабінет міністрів прогнозував інфляцію в Україні за підсумками 2015 року на рівні 45%, Національний банк – на рівні 44%.