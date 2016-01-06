Нацбанк сьогодні купив на валютному аукціоні більш ніж $42 мільйона

Національний банк України на валютному аукціоні 6 січня купив у банків 42,1 мільйона доларів, середньозважений курс аукціону склав 23,5639 гривні/долар, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, всього банки подали заявки на продаж 57,20 мільйона доларів. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 23,50 гривні/долар, максимальний – 23,60 гривні/долар, за мінімальним курсом було куплено 26,8% валюти.

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню до 23,78 за долар

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 18 вересня 2015 року запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів. Наприкінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у напрямку ослаблення гривні – до 23-24 гривні/долар, у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і також почав продавати валюту.

Читайте такожЗолотовалютні резерви України з початку року зросли на 75%

За 2015 рік НБУ купив на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів близько 1,6 мільярда доларів.