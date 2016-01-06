Україна, Казахстан і Азербайджан проведуть переговори щодо транзиту українського експорту

Уряди України, Казахстану та Азербайджану мають намір провести переговори на рівні керівництва компетентних органів з питання організації транзиту українського експорту до країн Середньої Азії, особливо до Казахстану та Азербайджану.

Відповідні домовленості були досягнуті в ході телефонних переговорів прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим і прем'єр-міністром Азербайджану Артуром Расізаде, повідомляє прес-служба уряду.

"У ході переговорів особлива увага приділялася проблематиці доставки української продукції в Казахстан і Азербайджан та здійснення транзитних перевезень. Керівники українського та казахського урядів підтвердили готовність вирішити проблему і дали доручення національним компетентним відомствам оперативно завершити переговори для забезпечення оптимального та ефективного транзиту, - йдеться в повідомленні прес-служби. - З азербайджанською стороною була досягнута домовленість про проведення найближчим часом зустрічі національних уповноважених представників для узгодження необхідних технічних рішень".

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня Російська Федерація в рамках виконання раніше прийнятих рішень повністю припинила транзит українських товарів через свою територію, незважаючи на те, що російським законодавством, прийнятим у перші дні 2016 року, передбачаються лише деякі обмеження транзиту. Мінекономрозвитку України спільно з Мінінфраструктури та ГФС організували Оперативний штаб реагування, який здійснює постійний моніторинг ситуації з імпортом в Російську Федерацію і з транзитом по її території, пропонує підприємствам "альтернативні" шляху транзиту. Крім того, МЕРТ ініціював переговори з ЄС та СОТ з приводу рішення Москви щодо українського транзиту.

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Україна ввела відповідні заходи щодо російських товарів. Зокрема, з 2 січня діють імпортні мита в розмірі від 1,5 до 19% з перехідним періодом в 3-5 років. А з 10 січня вводиться ембарго на імпорт м'яса, риби, круп, зерна, хлібобулочних виробів, горілки, пива, сигарет, кондитерських виробів, кормів, ряду хімікатів і залізничного устаткування російського виробництва.

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Повний перелік товарів, заборонених до ввезення в Україну, опублікований на сайті Мінекономрозвитку і включає більше 30 позицій.