Яценюк обговорив проблему транзиту з главами урядів Казахстану і Азербайджану

У ході розмови Арсенія Яценюка з Прем’єр-міністром Республіки Казахстан Карімом Масімовим йшлося про найактуальніші питання економічного співробітництва двох держав, передає Урядовий портал.

Особлива увага була присвячена проблематиці доставки української продукції до Казахстану та здійснення транзитних перевезень. Керівники українського та казахстанського урядів засвідчили спільну готовність до розв’язання наявних проблем і дали негайні доручення національним компетентним відомствам оперативно завершити переговори для забезпечення оптимального та ефективного транзиту.

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Глава Уряду України також поінформував свого казахстанського колегу про намір України невідкладно нотифікувати членів Світової Організації Торгівлі (СОТ) щодо неправомірних дій Російської Федерації стосовно транзиту українських товарів, а також застосувати механізми організації для усунення Російською Федерацією таких порушень.

Тема транзиту української продукції також була в центрі телефонної бесіди Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка і Прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки Артура Расізаде.

Керівники українського та азербайджанського урядів досягли принципової згоди стосовно шляхів розв'язання новопосталих проблем транзиту і домовилися про проведення в найкоротші строки зустрічі національних уповноважених представників, що матиме на меті узгодження необхідних технічних рішень.