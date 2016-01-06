Рубль продовжує падіння: вже 75,10 за долар

Вартість долара на Московській біржі в ході торгової сесії 6 січня перевищила позначку 75 рублів, повідомляє Medusa.io.

Максимум дня був зафіксований на позначці 75,1 рубля, після чого долар опустився до 74,85 рубля.

"Так дорого американська валюта не коштувала в Росії з грудня 2014 року", - зазначає видання.

Євро, в свою чергу, торгується в районі 80,3 рубля, а його максимум 6 січня зафіксований на позначці 80,69 рубля.

Рубль падає на тлі зниження цін на нафту. Так, нафта марки Brent на світовому ринку 6 січня опустилася нижче позначки в 35 доларів за барель.

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Як повідомляв УНІАН, на торгах в середу, 6 січня, ціни на нафту впали після зростання з початку року на 4% на тлі конфлікту Ірану і Саудівської Аравії.

За даними Інтерконтинентальною біржі (ICE, Лондон), з початку торгів ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 1,8%, до $35,79 за барель, ф'ючерси на легку нафту марки WTI впали на 1,06%, до $35,59 за барель.

Інвестори зосередилися на повідомленнях з КНДР про проведення ядерного випробування, що може ускладнити ситуацію з безпекою на Корейському півострові.