Економіка України у 2016 році може зрости майже на 3% - експерти

Зростання економіки України у 2016 році за оптимістичним сценарієм може скласти 2,9%, що на 0,9% краще урядових прогнозів та експертних оцінок, виданих раніше.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі, підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на основі опитування ряду експертів у сфері макроаналізу і прогнозування.

Експерти зазначають, що прогноз 2,9% - це максимально можливий показник зростання. При цьому вони не виключають, що за підсумками 2016 року економіка може показати негативну динаміку - "мінус" 3% на тлі ескалації конфлікту на сході країни, посилення внутрішньополітичних ризиків і несприятливої зовнішньої ринкової кон'юнктури.

Інфляція, на думку експертів, в середньому по року складе від 8,8% до 24,2% - залежно від розвитку економічної ситуації. Зростання промвиробництва - при оптимістичному сценарії - становитиме 5,2%. Песимістичний сценарій передбачає падіння промвиробництва за підсумками 2016 року на 6%. Причому різноспрямовану динаміку прогнозують і для ключового експортного сегмента - агровиробництва. При сприятливих умовах агровиробництва зростання складе 4,2% за підсумками 2016 року, при несприятливих - "мінус" 5%.

Крім того, експерти припускають, що зростання експорту та імпорту при оптимістичному сценарії в 2016 році складе не менше 15% та 15,5% відповідно. Песимістичні оцінки - "мінус" 7,6% по експорту і "мінус" 7% по імпорту порівняно з 2015 роком.

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Щодо 2017 року експерти розраховують на зростання економіки на рівні 1,4% за песимістичним сценарієм або на 4,1% - за оптимістичним. Інфляція в середньому за рік прогнозується на рівні 5,4% - 15,2% в залежності від розвитку ситуації. Зростання промвиробництва - від 1% до 7,9% при зростанні агровиробництва - від 2% до 5%. Динаміка показників зростання експорту та імпорту залишиться позитивною в будь-якому випадку, однак за оптимістичним сценарієм експорт зросте на 18,3%, імпорт - на 15,4%, за песимістичним - на 0,3% і 1% відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України прогнозує зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 2% при інфляції 12%. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України на рівні 2% при інфляції 12%. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка в 2016 році не зросте вище 1%.