Нацбанк припинив діяльність платіжної системи 24nonstop

Національний банк України зупинив переказ коштів внутрішньодержавної платіжної системи 24nonstop, платіжною організацією якої є компанія "Ай Ті Фінанс", повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк прийняв таке рішення через порушення платіжної системою вимог законодавства України.

"Діяльність внутрішньодержавної платіжної системи 24nonstop зупинена з 05.01.2016 до усунення "Ай Ті Фінанс" порушень законодавства", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСБУ перевіряє мережу платіжних терміналів 24nonstop за підозрою у фінансуванні терористів

Як повідомляв УНІАН, всього на даний момент Національний банк України зареєстрував 34 платіжні системи, створені небанківськими установами.