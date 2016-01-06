Нацбанк зміцнив офіційну гривню відразу на 28 копійок
Офіційний курс НБУ на 11 січня 2016 року: 100 USD – 2350,2697 гривні; 100 EUR – 2524,6597 гривні; 10 RUR – 3,2226 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2350,2697 (6 січня – 2378,3691)
100 EUR – 2524,6597 (6 січня – 2555,7954)
10 RUR – 3,2226 (6 січня – 3,2612)
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Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,35/23,40 гривні/долар.
Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,0960 /25,1430 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3130/0,3140 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 23,5027 гривні/долар, до цього часу було укладено 602 угоди на суму 492,31 мільйона доларів.