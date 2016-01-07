Світовий банк прогнозує відновлення економіки України у 2016 році - BBC

Про це йдеться у новій доповіді, яку Світовий банк представив у середу у Вашингтоні, передає BBC Україна.

Російській економіці світовий банк прогнозує скорочення на 0,7% у 2016 році після падіння на 3,8% минулого року.

Загалом, Світовий банк знизив прогнози зростання світової економіки у 2016 році до 2,9%. Раніше - у червні минулого року - експерти організації прогнозували світовій економіці зростання у 3,3% у 2016.

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Минулорічне зростання світової економіки у Світовому банку оцінили у 2,4%.

Однією з найбільших загроз для світової економіки у організації назвали "ризики, пов'язані із можливістю невпорядкованого уповільнення економічної активності у одній із найбільших економік, що розвиваються", маючи на увазі економіку Китаю.

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