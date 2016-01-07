Сорос порівняв ситуацію на світовому фінансовому ринку із кризою 2008 року
За його словами, девальвація юаня впливає на весь світ.
Поточна ситуація на світових фінансових ринках вимагає від інвесторів великої обережності. Про це під час економічного форуму у Шрі-Ланці заявив американський мільярдер Джордж Сорос, пише Bloomberg.
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"Коли я дивлюся на світові фінансові ринки, я бачу серйозні виклики, які нагадують кризу 2008 року", - зазначив Сорос.
Він додав, що Китай зараз намагається знайти нову модель економічного зростання, і теперішня девальвація юаня впливає на весь світ: "У Китаю великі проблеми з коригуванням. Я б сказав, що це рівнозначно кризі".
Довідка УНІАН. Американський фінансист та інвестор Джордж Сорос - прихильник теорії відкритого суспільства і супротивник "ринкового фундаменталізму". Він є творцем мережі благодійних організацій, відомих як "Фонд Сороса". Сорос є одним з провідних світових фінансистів, які надають консультаційну підтримку реформам в Україні.
Ukrainian Redevelopment Fund - приватна інвестиційна структура, яка фокусується на особливих ситуаціях і прямих інвестиціях і компаніях зі значною операційною діяльністю в Україні. URF прагне здійснювати цільові інвестиції, які можуть сприяти економічному і соціальному розвитку. Основний інвестиційний партнер URF — це Soros Fund Management, приватний інвестиційний радник низки приватних інвесфондів, керованих виключно в інтересах Сороса.