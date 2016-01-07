Сорос порівняв ситуацію на світовому фінансовому ринку із кризою 2008 року

Поточна ситуація на світових фінансових ринках вимагає від інвесторів великої обережності. Про це під час економічного форуму у Шрі-Ланці заявив американський мільярдер Джордж Сорос, пише Bloomberg.

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"Коли я дивлюся на світові фінансові ринки, я бачу серйозні виклики, які нагадують кризу 2008 року", - зазначив Сорос.

Він додав, що Китай зараз намагається знайти нову модель економічного зростання, і теперішня девальвація юаня впливає на весь світ: "У Китаю великі проблеми з коригуванням. Я б сказав, що це рівнозначно кризі".

Довідка УНІАН. Американський фінансист та інвестор Джордж Сорос - прихильник теорії відкритого суспільства і супротивник "ринкового фундаменталізму". Він є творцем мережі благодійних організацій, відомих як "Фонд Сороса". Сорос є одним з провідних світових фінансистів, які надають консультаційну підтримку реформам в Україні.

Ukrainian Redevelopment Fund - приватна інвестиційна структура, яка фокусується на особливих ситуаціях і прямих інвестиціях і компаніях зі значною операційною діяльністю в Україні. URF прагне здійснювати цільові інвестиції, які можуть сприяти економічному і соціальному розвитку. Основний інвестиційний партнер URF — це Soros Fund Management, приватний інвестиційний радник низки приватних інвесфондів, керованих виключно в інтересах Сороса.