ЗМІ: влада Китаю обмежила продаж доларів

Таким чином китайська влада намагається боротися з дедалі більшим відтоком капіталу, повідомляють РИА Новости з посиланням на Financial Times. Особливе занепокоєння влади викликав підвищений попит на американські і гонконгські долари в Шанхаї і Шеньчжені. "У банку середнього розміру в Шанхаї клієнти без попереднього замовлення можуть купити тільки $5 тис. на день, а за попереднім замовленням – тільки $10 тис. На тиждень можна робити 3 замовлення", - йдеться в статті.

Читайте такожНа біржах Китаю через різке падіння акцій вперше в історії автоматично зупинилися торгиВидання зазначає, що купівля іноземної валюти в Китаї і так обмежена: фізичним особам дозволяється купувати до $50 тис. в рік.

У четвер китайський фондовий ринок обвалився після того, як Народний банк Китаю (Центробанк) різко знизив обмінний курс юаня до долара на 0,51% - до 6,5646, що стало мінімальним значенням з серпня 2015 року.