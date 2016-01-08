Центробанк Азербайджану має намір закрити пункти обміну валюти

Після прийняття цього рішення обміняти валюту можна буде лише у філіях або в центральних офісах банків, повідомило Trend джерело на банківському ринку країни.

В даний час пункти обміну валюти працюють при банках. Згідно з правилами, прийнятими ЦБА 6 січня, пункти обміну валюти можуть знаходитися в окремих будівлях, великих торгових і розважальних комплексах, на ярмарках, в готелях, на вокзалах, в портах і поштових відділеннях. При цьому діяльність відділень з обміну валюти повинна бути віднесена до категорії високого ризику. Мінімум раз на рік служба внутрішнього аудиту банку повинна перевіряти цю діяльність.

Читайте такожАзербайджанський манат впав на 47%, уведено плаваючий курсСьогодні регулятор на основі інструкції, спрямованої ввечері банкам, обмежив коридор визначення обмінного курсу валют чотирма відсотками (при купівлі -4%, при продажу +4%) від офіційного курсу ЦБА. Ці заходи вживаються для припинення спекуляцій з валютою, в тому числі у пунктах обміну валюти, в яких в останні дні спостерігається необґрунтоване завищення курсу. Ці правила будуть діяти вже з завтрашнього дня (враховуючи, що інструкція надійшла банкам в кінці робочого дня), і в разі їх порушення банки будуть серйозно покарані, аж до закриття, зазначило джерело на ринку. Між тим деякі банки почали дотримуватися цього положення вже з вечора.

Таким чином, згідно з сьогоднішнім курсом, визначеним ЦБА на рівні 1,5642 маната за долар, який буде діяти до понеділка включно, обмінні пункти не зможуть купувати у населення долари дешевше 1,5016 AZN/USD, а продавати дорожче 1,6268 маната.

Обмінні пункти не мають права здійснювати тільки куплю або тільки продаж валюти, за винятком випадків, коли закінчилася іноземна чи національна валюта.