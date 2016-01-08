Центробанк Азербайджану має намір закрити пункти обміну валюти

20:16, 08 січня 2016
Фінанси
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Центральний банк Азербайджану (ЦБА) до квітня цього року має намір прийняти рішення про закриття в країні відділень з обміну валюти, що діють поза банками та їх філіями.

REUTERS

Після прийняття цього рішення обміняти валюту можна буде лише у філіях або в центральних офісах банків, повідомило Trend джерело на банківському ринку країни.

В даний час пункти обміну валюти працюють при банках. Згідно з правилами, прийнятими ЦБА 6 січня, пункти обміну валюти можуть знаходитися в окремих будівлях, великих торгових і розважальних комплексах, на ярмарках, в готелях, на вокзалах, в портах і поштових відділеннях. При цьому діяльність відділень з обміну валюти повинна бути віднесена до категорії високого ризику. Мінімум раз на рік служба внутрішнього аудиту банку повинна перевіряти цю діяльність.

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Таким чином, згідно з сьогоднішнім курсом, визначеним ЦБА на рівні 1,5642 маната за долар, який буде діяти до понеділка включно, обмінні пункти не зможуть купувати у населення долари дешевше 1,5016 AZN/USD, а продавати дорожче 1,6268 маната.

Обмінні пункти не мають права здійснювати тільки куплю або тільки продаж валюти, за винятком випадків, коли закінчилася іноземна чи національна валюта.

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