ЄС виділить Україні 30 мільйонів євро грантової допомоги

Європейський Союз виділить Україні 30 млн євро грантової допомоги в рамках продовження реалізації чотирьох програм прикордонного співробітництва, підписаних між Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Єврокомісією, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку у Facebook.

«Завдяки підписаним угодам ЄС продовжив до 31 грудня 2016 року Спільні операційні програми прикордонного співробітництва “Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013 роки”, “Польща – Білорусь – Україна 2007-2013 роки”, “Угорщина – Словаччина - Румунія – Україна 2007-2013 роки” та “Басейн Чорного моря 2007-2013 роки”», - поінформували у прес-службі.

Як зазначається у повідомленні, кошти використають на подальшу розбудову та модернізацію міжнародних автомобільних пунктів на кордоні України з Румунією, Польщею та Угорщиною.

Також на кордоні з Угорщиною побудують пункт пропуску водного сполучення «Вилок» для байдарочників.

Частина гранту направлять на розвиток сучасної ІТ-інфраструктури відділів прикордонної та митної служби, зниження вразливості прикордонних територій від ризику повеней, покращення екологічної ситуації у регіоні Нижнього Дунаю, проведення експертного оцінювання для інтеграції української і молдавської електричних систем в загальноєвропейську енергетичну мережу ENTSO-E.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз навесні 2015 року почали узгодження чотирьох нових програм прикордонного співробітництва, які діятимуть у 2016-2020 роках і на які передбачено фінансування у розмірі близько 350 млн євро.

Зокрема, мова йде про такі програми: «Україна-Польща-Білорусь» (175,8 млн євро), «Україна-Словаччина-Угорщина-Румунія» (73,9 млн євро), «Україна-Румунія» (60 млн євро) і «Басейн Чорного моря» (39,1 млн євро).