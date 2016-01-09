Найбагатші люди світу за перший тиждень року втратили $194 мільярди

Про те, що за перший торговий тиждень нового року 400 найбагатших людей світу втратили в сукупності $194 млрд через зниження китайської економіки та падіння цін на нафту, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index, пише РБК.

Сам тиждень став найгіршим на американському фондовому ринку з 2011 року. Для порівняння, в перші п'ять торгових днів 2015 року сукупний статок мільярдерів скоротився на $29 млрд, що майже в сім разів менше за цьогорічний показник.

Найбільших втрат зазнав засновник Amazon.com Джефф Безос, який займає четверту сходинку в топ-400 найбагатших людей планети, його статок знизився на $5,9 млрд. Лідер рейтингу Білл Гейтс втратив $4,5 млрд, засновник Inditex іспанець Амансіо Ортега втратив $3,4 млрд. Всього 47 мільярдерів зі списку втратили за перший тиждень $1 млрд і більше.

Сукупні статки мільярдерів з топ-400 за підсумками першого тижня року, за оцінкою Bloomberg, становили $3,7 трлн, порівняно з більш ніж $4 трлн рік тому.

Раніше повідомлялося, що 19 найбагатших росіян з топ-400 Bloomberg за підсумками 2015 року втратили $8 млрд.

Статки усіх 400 з рейтингу мільярдерів Bloomberg за підсумками 2015 року скоротилися на $19 млрд. Найбільших втрат зазнав мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім, якому в травні 2013 року вдалося стати найбагатшою людиною планети. До кінця 2015 року він опустився на п'яте місце зі статком у $53 млрд. В 2015 році він втратив $20 млрд у зв'язку з тим, що вартість його головного активу — компанії America Movil SAB — впала на 25%.