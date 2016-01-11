У Казахстані триває обвал нацвалюти: тенге оновив історичний мінімум
Середньозважений курс впав до 355,52 тенге за долар.
Середньозважений курс тенге на ранкових торгах Казахстанської фондової біржі (KASE) оновив свій історичний мінімум, впавши до 355,52 тенге за долар США порівняно з 351,85 тенге за долар на основній торговій сесії в п'ятницю, повідомляє Прайм.
Обсяг торгів склав 50,4 мільйони доларів порівняно з 47,4 мільйона доларів у п'ятницю.
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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2015 року Казахстан приступив до реалізації нової грошово-кредитної політики, заснованої на вільноплаваючому курсі тенге, і скасував валютний коридор. На цій новині біржовий курс казахстанської валюти впав до 255,26 тенге за долар, обвалившись на 26% протягом доби.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що альтернативи не було: вільне курсоутворення дозволить відновити конкурентоспроможність економіки країни та зберегти резерви.
У повідомленні Нацбанку від 5 листопада 2015 року констатувалося, що у вересні і жовтні Національний банк відійшов від підходу, оголошеного 20 серпня 2015 року щодо переходу на вільний плаваючий курс тенге, і приступив до продажів валюти на валютному ринку. За даними відомства, частка участі Національного банку на валютному ринку сягнула 60%. За рахунок коштів Національного фонду і золотовалютних активів Національного банку в цей період було продано понад 5 мільярдів доларів.