У Казахстані триває обвал нацвалюти: тенге оновив історичний мінімум

Середньозважений курс тенге на ранкових торгах Казахстанської фондової біржі (KASE) оновив свій історичний мінімум, впавши до 355,52 тенге за долар США порівняно з 351,85 тенге за долар на основній торговій сесії в п'ятницю, повідомляє Прайм.

Обсяг торгів склав 50,4 мільйони доларів порівняно з 47,4 мільйона доларів у п'ятницю.

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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2015 року Казахстан приступив до реалізації нової грошово-кредитної політики, заснованої на вільноплаваючому курсі тенге, і скасував валютний коридор. На цій новині біржовий курс казахстанської валюти впав до 255,26 тенге за долар, обвалившись на 26% протягом доби.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що альтернативи не було: вільне курсоутворення дозволить відновити конкурентоспроможність економіки країни та зберегти резерви.

У повідомленні Нацбанку від 5 листопада 2015 року констатувалося, що у вересні і жовтні Національний банк відійшов від підходу, оголошеного 20 серпня 2015 року щодо переходу на вільний плаваючий курс тенге, і приступив до продажів валюти на валютному ринку. За даними відомства, частка участі Національного банку на валютному ринку сягнула 60%. За рахунок коштів Національного фонду і золотовалютних активів Національного банку в цей період було продано понад 5 мільярдів доларів.