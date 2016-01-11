Російський рубль встановив новий антирекорд до євро
09:48, 11 січня 2016Фінанси
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Біржовий курс євро виріс більш ніж на 3 рубля.
REUTERS
Курс євро на Московській біржі на відкритті торгів 11 січня підскочив відразу на 3 рубля, повідомляє РБК.
Станом на 9:10 курс євро склав 83,97 рубля. Цей показник став рекордним з грудня 2014 року.
Долар США також істотно зріс. Станом на 09:09 курс долара коливався навколо позначки в 74,46 руб.
Підкреслюється, що зростання валют відбувається на тлі падіння цін на нафту і обвалу на китайських ринках.
З початку торгів 11 січня вартість лютневого ф'ючерсу нафти марки Brent опустилася на 1,5%, до $33,04 за барель.
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