Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 1%

Світовий банк зберіг виданий раніше прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1%, говориться у звіті "Глобальні економічні перспективи", підготовленому аналітиками СБ.

Це нижче оцінок уряду України та експертів, що підготували напередодні консенсус-прогноз розвитку економіки країни. Зокрема, в уряді очікують зростання ВВП не менше 2%, експерти називають максимальним показник зростання на 2,9% за підсумками року.

Аналітики Світового банку стверджують, що економіка України зможе досягти зростання в 2% не раніше 2017 року.

"У цілому в регіоні Європи та Центральної Азії прогноз зростання економіки поліпшений до 3% з 2,1% за підсумками 2016 року на тлі уповільнення падіння цін на нафту і відновлення економіки України", - йдеться в звіті банку.

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