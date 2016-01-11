В Україні продовжили ліквідацію чотирьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію банків "Аксіома", "Прайм-Банку", "Меліор Банку" і "Інтеркредитбанку", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, Фонд гарантування продовжив ліквідацію банку "Аксіома" до 29 січня 2017 року, "Інтеркредитбанку" - до 16 січня 2017 року, "Меліор Банку" - до 10 лютого 2017 року, "Прайм-Банку" - до 13 січня 2017 року.

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Довідка УНІАН. "Прайм-Банк" (м. Київ) працюває на ринку України з 2001 року і входив до групи невеликих за активами фінустанов. За інформацією на сайті банку, він належить групі компаній і фізичних осіб, ніхто з яких не володіє істотною часткою акцій більше 10%. ЗМІ асоціюють банк з дружиною народного депутата від Партії регіонів Олександра Волкова.

Банк "Аксіома" (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2006 року і входив до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни України Тетяна Четверик, Василь Гусєв і Олег Резніков. ЗМІ пов'язують банк з харківським бізнесменом, власником девелоперської компанії "Аксіома" Ігорем Сбітнєвим.

"Меліор Банк" (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2012 року і входив до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основним власником банку є компанія "Кріан". ЗМІ асоціюють банк з екс-головою Харківської обласної держадміністрації, народниим депутатом від Опозиційного блоку Михайлом Добкіним.

"Інтеркредитбанк" (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2011 року і входив до групи невеликих фінустанов. За інформацією НБУ, його основними власниками є сільгоспкомпаній "Файна", громадяни України Валентина Доброгорская, Вадим Тугай, Володимир Тугай, Наталія Скляренко.