Гривня зміцнилася на міжбанку до 23,54 за долар
13:28, 11 січня 2016Фінанси
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Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 25,5250/25,6200 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 23,5568 грн/дол. / Фото УНИАН
У понеділок, 11 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,45/23,54 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 25,5250/25,6200 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3100/0,3120 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,5568 грн/дол., на цю годину укладено 60 угод на суму 34,88 млн дол.
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