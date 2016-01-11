Мінекономіки роз'яснило нові правила транзиту по території Росії

Обмеження на транзит українських товарів через територію Російської Федерації, введені з початку 2016 року, стосуються тільки транзиту товарів з України до Казахстану, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Нові правила транзиту по території Росії вантажів автомобільним транспортом, введені в односторонньому порядку указом №1 президента РФ від 1 січня 2016 року, поширюються виключно на перевезення з території України до Казахстану, і стосуються всіх видів дозволів, як разових, так і ЄКМТ. Нагадуємо, що такі транзитні перевезення мають відбуватися виключно через певний пункт пропуску, який знаходиться на кордоні між Республікою Білорусь та Російською Федерацією. Вантаж має бути опломбований на всьому маршруті проходження по території РФ", - зазначили в міністерстві.

Разом з тим, за інформацією міністерства, транзит через територію Росії до інших країн, а також у зворотному напрямку з Казахстану до України під ці обмеження не підпадає.

"Згідно з роз'ясненнями з боку російської сторони, перевезення до будь-якої іншої країни, а також перевезення у зворотному напрямку з Казахстану до України, можуть виконуватися в звичайному режимі, без установки пломб і через будь-які діючі пункти пропуску автомобільного транспорту", - пояснили в міністерстві.

У Мінінфраструктури повідомили, що Росія досі не погодила з Україною квоти дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень на 2016 рік.

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Як повідомляв УНІАН, з початку 2016 року Росія ввела низку обмежень на транзит українських товарів через свою територію.

За словами Мінінфраструктури, заборона російської сторони на транзит українських товарів через свою територію і невидачу дозволів на вантажоперевезення призвели до повної зупинки перевезень між країнами.

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Пізніше Міністерство інфраструктури повідомило про запуск з 15 січня демонстраційного рейсу контейнерного поїзда за маршрутом Україна - Грузія - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспійське і Чорне моря) як альтернативного транзитного маршруту для обходу території РФ.