Найгірший "старт" із часів кризи 2009 року: рублю передбачили різке падіння слідом за нафтою
Чергове зниження світових цін на нафту призвело до різкого падіння курсу російської валюти.
Початок 2016 року став для рубля найгіршим «стартом» із часів кризи 2009 року, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків Sberbank CIB.
Чергове зниження світових цін на нафту призвело до різкого падіння курсу російської валюти, і, згідно з прогнозом експертів, курс долара може різко піднятися.
«Та ж історія — ціни на нафту шукають новий базовий рівень і рубль слідує за ними», — відзначає старший валютний аналітик Sberbank CIB Том Левінсон. За його словами, при нинішньому рівні ціни на нафту вартість долара може різко перевищити 75 руб.
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Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість бареля Brent опускалася до $32,84. У результаті курс долара на Московській біржі досяг позначки 76,493 руб., курс євро – 83,977 руб, пише РБК.
Встановлений ЦБ РФ за підсумками ранкових торгів офіційний курс долара вперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 75 руб.