Найгірший "старт" із часів кризи 2009 року: рублю передбачили різке падіння слідом за нафтою

Початок 2016 року став для рубля найгіршим «стартом» із часів кризи 2009 року, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків Sberbank CIB.

Чергове зниження світових цін на нафту призвело до різкого падіння курсу російської валюти, і, згідно з прогнозом експертів, курс долара може різко піднятися.

«Та ж історія — ціни на нафту шукають новий базовий рівень і рубль слідує за ними», — відзначає старший валютний аналітик Sberbank CIB Том Левінсон. За його словами, при нинішньому рівні ціни на нафту вартість долара може різко перевищити 75 руб.

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Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість бареля Brent опускалася до $32,84. У результаті курс долара на Московській біржі досяг позначки 76,493 руб., курс євро – 83,977 руб, пише РБК.

Встановлений ЦБ РФ за підсумками ранкових торгів офіційний курс долара вперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 75 руб.