Bloomberg зарахував Росію до числа найгірших економік 2016 року

Згідно аналізу потенціалу ефективності 93 економік світу, Росія посідає четверте місце з кінця, повідомляє РБК з посиланням на проведене Bloomberg опитування експертів.

"Її ВВП, за оцінкою економістів, скоротиться 2016 року на 0,5%. Найгірші показники, як очікується, продемонструють лише Греція, Бразилія та Венесуела. Негативний зростання також очікується в еквадорській економіки, ВВП Аргентини залишиться на колишньому рівні, а економіки Японії, Фінляндії, Хорватії та Швейцарії зростуть незначно", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за підсумками минулого року Росія посіла третє місце з кінця в рейтингу Bloomberg: її ВВП скоротився, згідно цих даних, протягом дев'яти місяців на 3,65%. Останнє місце посів Макао з показником мінус 25,03%. ВВП України, за оцінкою економістів, 2016 року зросте на 1,2–1,4%. Можливість рецесії в цій країні оцінюється протягом найближчих 12 місяців до 60%.

"Для Росії високий ризик рецесії збережеться протягом року, але почне зменшуватися з вересня, залишившись до кінця року на рівні вище 60%. Середньорічний ризик становитиме 65%. В цілому економісти вважають, що Росія вийде з найбільш затяжної рецесії за два десятиріччя і до кінця четвертого кварталу увійде в незначний плюс", - підкреслює видання.

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Світовий банк очікує, що до 2016 року економіка Росії скоротиться на 0,7%. У доповіді, підготовленій експертами банку та випущеній 6 січня, зазначається, що для покращення ситуації необхідне проведення структурних реформ для зменшення геополітичних ризиків.