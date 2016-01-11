Банк Росії різко знизив курс нацвалюти: долар і євро подорожчали на 3 рублі

Банк Росії встановив на 12 січня 2016 року офіційний курс долара на рівні 75,95 рубля, що на 3,02 рубля вище за попередній показник.

Про це повідомляється на сайті ЦБ РФ, передає Lenta.ru.

Курс євро, в свою чергу, підвищений на 3,17 рубля, до 82,81 рубля. Регулятор тим самим відобразив зростання основних валют, яке відбулося на біржі після Нового року.

На початку торгової сесії 11 січня долар і євро різко зросли (європейська валюта, зокрема, впритул підійшла до позначки 84 рублі), але потім їх підйом загальмувався. До 13:30 за московським часом долар зміцнився на 64 копійки, до 75,4 рубля, а євро додав 1,48 рубля, до 82,1 рубля.

Євро і долар зростають на тлі падіння світових цін на нафту, які опустилися нижче позначки 33 долари за барель.

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Ціни на нафту марки Brent з початку року впали на світових торгових майданчиках більш ніж на 12 відсотків. Обвал цін продовжується навіть на тлі різкого загострення відносин між Іраном і Саудівською Аравією. Аналітики пояснюють здешевлення нафти падінням на китайському фондовому ринку, що триває в останні тижні.

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25 грудня президент Сбербанку Герман Греф заявив, що в 2016 році вартість рубля буде падати слідом за нафтою.