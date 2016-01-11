Bloomberg: економіка України у 2016 році може зрости на 1,4%

Економіка України, яка показала одну з найбільш драматичних динамік падіння в 2015 році, може зрости на 1,2-1,4% у 2016 році, проте великою є ймовірність рецесії і ризик повернення до негативних значень економічного розвитку зберігається.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Bloomberg, що ґрунтується на опитуванні провідних економістів світу.

«Україна, незважаючи на прогноз зростання на 1,2%, зберігає ризики. Економісти оцінюють ймовірність рецесії української економіки в найближчі 12 місяців на рівні 60%», - йдеться в матеріалах агентства.

Як повідомляв УНІАН, уряд України прогнозує зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 2% при інфляції 12%. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України також на рівні 2% при інфляції 12%. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка в 2016 році не зросте вище 1%.

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Водночас, у консенсус-прогнозі, підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на основі опитування ряду українських експертів у сфері макроаналізу і прогнозування, наголошується, що зростання економіки України в 2016 році за оптимістичним сценарієм може становити 2,9%. Однак це - максимально можливий показник зростання. За умови ескалації конфлікту на сході країни, посилення внутрішньополітичних ризиків і несприятливої зовнішньої ринкової кон'юнктури економіка може показати негативну динаміку - «мінус» 3%.