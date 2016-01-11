The Economist: гривня третя в світі за недооціненістю - справедливий курс 7,3 за долар

Курс української валюти недооцінено на 68,7%, повідомляє британське видання The Economist згідно даних оновленого "індексу бігмака".

У статті йдеться, що справедливий курс української гривні відносно долара має становити не 23,4 гривні, а всього лише 7,3 гривні.

Зазначається, що національна валюта України посідає лише третє місце серед недооцінених валют світу. Перше і друге місця експерти присудили венесуельському болівару та російському рублю.

Якщо в США бігмак коштує 4,93 долара, то у Венесуелі в доларовому еквіваленті його ціна складає 0,66 долара. Отже, болівар недооцінено на 86,5% і курс долар має коштувати не 198,7, а лише 26,77 болівара.

Крім того, в Росії бігмак коштує лише 114 рублів або 1,53 долара проти 4,93 в США. Таким чином виходить, що російський рубль недооцінений на 69% - згідно з "індексом бігмака" за 1 долар повинні давати не близько 75 російських рублів, а більш ніж втричі менше - 23,1 рубля.

До п'ятірки найбільш недооцінених валют також потрапили південноафриканський ранд і малайзійський рінггіт. Найбільш переоціненою валютою виявилися швейцарський франк (30,7%), шведська крона (6,1%) і норвезька крона (5,8%).

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Довідка УНІАН. "Індекс бігмака" було вигадано The Economist 1986 року в якості визначення вартості валют на їх "правильної" рівні. Індекс засновано на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), згідно валютний курс має вирівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Зазначається, що бургерноміка ніколи не була точним показником точної купівельної вартості валюти, а була лише інструментом для спрощення теорії обмінного курсу.

Тим не менше, "індекс бігмака" став міжнародним стандартом, включеним до низки економічних підручників і, щонайменше, 20 академічних досліджень.