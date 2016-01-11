The Economist: гривня третя в світі за недооціненістю - справедливий курс 7,3 за долар

16:30, 11 січня 2016
Фінанси
4110

Згідно до "індексу бігмака" долар США має коштувати не 23,35 гривні, а лише 7,3 гривні.

REUTERS

Курс української валюти недооцінено на 68,7%, повідомляє британське видання The Economist згідно даних оновленого "індексу бігмака".

У статті йдеться, що справедливий курс української гривні відносно долара має становити не 23,4 гривні, а всього лише 7,3 гривні.

Зазначається, що національна валюта України посідає лише третє місце серед недооцінених валют світу. Перше і друге місця експерти присудили венесуельському болівару та російському рублю.

Якщо в США бігмак коштує 4,93 долара, то у Венесуелі в доларовому еквіваленті його ціна складає 0,66 долара. Отже, болівар недооцінено на 86,5% і курс долар має коштувати не 198,7, а лише 26,77 болівара.

Крім того, в Росії бігмак коштує лише 114 рублів або 1,53 долара проти 4,93 в США. Таким чином виходить, що російський рубль недооцінений на 69% - згідно з "індексом бігмака" за 1 долар повинні давати не близько 75 російських рублів, а більш ніж втричі менше - 23,1 рубля.

До п'ятірки найбільш недооцінених валют також потрапили південноафриканський ранд і малайзійський рінггіт. Найбільш переоціненою валютою виявилися швейцарський франк (30,7%), шведська крона (6,1%) і норвезька крона (5,8%).

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню до 23,78 за долар

Довідка УНІАН. "Індекс бігмака" було вигадано The Economist 1986 року в якості визначення вартості валют на їх "правильної" рівні. Індекс засновано на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), згідно валютний курс має вирівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Зазначається, що бургерноміка ніколи не була точним показником точної купівельної вартості валюти, а була лише інструментом для спрощення теорії обмінного курсу.

Тим не менше, "індекс бігмака" став міжнародним стандартом, включеним до низки економічних підручників і, щонайменше, 20 академічних досліджень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter