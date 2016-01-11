Мінфін закликають відмовитися від просування "соціальних сигарет"

Про це пише експерт МЦПД Ангела Бочі у своєму блозі на LB.ua.

Читайте такожМінфін готовий просити Раду змінити бюджет-2016, якщо він не влаштує МВФ

Попри шалений тиск виробників сигарет, Верховна Рада спромоглася надати Кабміну право встановлювати мінімальні роздрібні ціни на тютюнові вироби. Як показав досвід останнього півріччя, існуюча податкова система не виключає можливості численних цінових "акцій" і "спецпропозицій" виробників, внаслідок яких сигарети в Україні подешевшали за рік на 2-3 грн.

За оцінками експерта, встановлення мінімальної роздрібної ціни на рівні 17 грн. за пачку унеможливить цінові знижки і дозволить суттєво збільшити бюджетні доходи. Декілька країн Євросоюзу - Франція, Італія, Австрія та Ірландія тимчасово застосовували механізм обмеження мінімальних роздрібних цін.

Для України, встановлення мінімальних цін, на думку експерта, - важливий крок на шляху виконання вимог ЄС, згідно з якими лише акциз повинен складати щонайменше 40 грн. з кожної пачки.