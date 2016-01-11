У 2015 році українці заплатили майже на 40% більше податків, ніж роком раніше

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за 2015 рік становили 587,1 млрд грн, що на 162 млрд грн, або на 38,1% більше, ніж за 2014 рік, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, з урахуванням переказів згідно з Бюджетним кодексом України доходи державного бюджету за вказаний період становили 487,7 млрд грн. До місцевих бюджетів надійшло 99,4 млрд грн, надходження до загального фонду держбюджету становили 486,9 млрд грн, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 101,3%.

У розрізі основних платежів до 2015 року приріст до 2014 року забезпечено з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 29,3%, податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (робіт, послуг) - на 32,3%, ввізного мита - у 3,6 разу, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 36,8%, рентної плати за користування надрами - у 2 рази, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - у 8,6 разу, частини чистого прибутку (доходу) - в 2,2 разу, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 48,5%.

За даними ДФС, за 2015 рік платникам податків відшкодовано 68,4 млрд грн податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 185,7 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2015 рік, понад третину податкових надходжень у 2015 році мав забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн з обсягом запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, запланований на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних і імпортних мит становить 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані у першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн мають скласти конфісковані кошти та кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.