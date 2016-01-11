Мінфін: МВФ схвалив держбюджет України на 2016 рік

17:35, 11 січня 2016
Фінанси
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Крім ухвалення бюджету, який відповідає домовленостям між Україною і МВФ, важливими умовами для надання Україні третього траншу є подальший прогрес в антикорупційній сфері.

Фото УНИАН

Міжнародний валютний фонд підтвердив відповідність державного бюджету на 2016 рік і податкових змін цілям програми співробітництва з Україною, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, крім ухвалення бюджету, який відповідає домовленостям між Україною і МВФ, важливими умовами для надання Україні третього траншу є подальший прогрес в антикорупційній сфері та інших структурних реформах.

Міністерство зазначило, що в разі успішного виконання всіх умов рада директорів Фонду може провести збори щодо виділення Україні наступного траншу наприкінці січня або в лютому.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 25 грудня ухвалила держбюджет на 2016 рік із дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн, що дещо нижче закладеного спочатку показника в 601 млрд грн. Бюджет перераховувався кілька разів – із урахуванням ухвалених напередодні змін до податкового законодавства.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія Фонду працювала в Києві у вересні та 2 жовтня призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори відновилися.

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За підсумками роботи останньої місії Фонд відзначив поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але він очікував від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік та затвердження проекту Верховною Радою.

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