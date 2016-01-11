Нідерландський Rabobank допускає падіння рубля до 100 за долар

Нідерландський Rabobank допускає, що курс долара в Росії може зрости до 100 рублів.

Про це повідомляє Rambler News Service з посиланням на думку аналітика фінансової організації Піотра Матіса, опубліковану в The Financial Times.

«Рубль може опуститися до долара приблизно до 100 рублів — в найгіршому сценарії і за умов стрімкого падіння цін на нафту», — наводить його слова агентство. У той же час він підкреслив, що це «досить сміливе припущення»

«Однак у нинішній негативній глобальній кон'юнктурі не є немислимим зниження рубля до 80-90 рублів за долар», — додав Матіс.

Нагадаємо, російська валюта дешевшає услід за падінням нафтових котирувань.

На початку торгів 11 січня американська валюта дорожчала до 76,49 рубля, євро — до 83,98. Офіційні курси на 12 січня — 75,95 і 82,81 відповідно (зросли на три рублі).

Rabobank — міжнародна фінансова корпорація, її штаб-квартира розташована в Утрехті (Нідерланди). Входить в топ-30 найбільших банків у світі. У 2008 році кредитна організація почала працювати в Росії, в 2011 році ЦБ анулював ліцензію на прохання самого Rabobank.