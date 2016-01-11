Гривня продовжує зміцнюватися - 23,50 за долар

У понеділок, 11 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на чис закриття торгів встановилися на рівні 23,40/23,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на на рівні 25,4940/25,6030 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3080/0,3100 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,5044 грн/дол., на цю годину було укладено 453 угоди на суму 313,85 млн дол.