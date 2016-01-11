Валютні резерви Китаю впали вперше за 23 роки: у 2015-му скоротилися на $513 мільярдів

Валютні резерви Народного банку Китаю (НБК, центробанк країни) у 2015 році знизилися вперше з 1992 року, повідомляє агентство Bloomberg. Зокрема, обсяг валютних резервів за минулий рік скоротився на $513 млрд, або на 13,4%, склавши на 31 грудня $3,33 трлн.

Зменшення резервів пов'язано, зокрема, з інтервенціями, що проводилися Центробанком КНР на валютному ринку з метою підтримки юаня після серпневої девальвації.

Валютні резерви Китаю збільшувалися за підсумками попередніх 22 років. Їх обсяг зріс з $21,2 млрд у 1993 році до майже $4 трлн у 2014 році.

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"Перехід від накопичення резервів валюти до їх скорочення є важливим поворотним моментом в історії розвитку КНР", - зазначає економіст Lombard Street Research Ltd. Фрея Бімиш, пише ZN.UA.

У грудні 2015 року обсяг валютних резервів Китаю зменшився на $108 млрд з листопадових $3,44 трлн. Опитані Bloomberg експерти в середньому очікували менш значного скорочення - до $3,415 трлн.