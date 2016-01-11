Reuters: Уряд РФ готується до нового скорочення бюджету

Рішення про доведення 90% від затверджених лімітів бюджетоотримувачам було прийнято на нараді прем'єра Дмитра Медведєва в грудні, розповіли Reuters два чиновники, які брали в ній участь.

"Є протокол наради у Дмитра Анатолійовича (прем'єр-міністра Росії - Ред.). Згідно з ним відомства до 15 січня повинні дати пропозиції щодо відкликання доведених ним лімітів бюджетних зобов'язань на 10%...", - сказало одне з джерел.

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Зазначається, що скорочення на 10% витрат не торкнеться так званих публічно-нормативних зобов'язань, зарплат бюджетникам та грошового забезпечення військовослужбовцям і заощадить близько 700 мільярдів рублів.

"Якщо вони це не зроблять, Мінфіну доручено у них відкликати 10% лімітів примусово. Після чого почнеться процедура підготовки змін до закону про бюджет-2016, тому що асигнування можна зменшити тільки законом", - сказало джерело.

Варто наголосити, що бюджет-2016 в РФ підрахований, виходячи із середньорічної ціни на нафту марки Urals $50 за барель, середньорічного курсу 63,3 рубля за $1 і зростання економіки на 0,7 відсотка.