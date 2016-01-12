Unicredit Group домовилася з "Альфа Групп" щодо продажу "Укрсоцбанку"

Про це повідомляє прес-служба UniCredit Group.

"Схема угоди передбачає, що UCG передасть свою частку в "Укрсоцбанку" в обмін на заново випущені 9,9% акцій ABHH. Також, UCG матиме можливість призначити одного члена Ради директорів ABHH, а також ініціювати вихід на IPO", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що сторони домовилися щодо механізму пут/кол опціону (Put/Call Option) щодо акцій UCG у ABHH по завершенню п'ятої річниці з часу закриття угоди.

Читайте такожГрупа UniCredit продасть дочірній банк в Україні до кінця року - ЗМІ

"Очікується, що підписання угоди щодо передачі акцій спричинить для UCG надзвичайні витрати у розмірі приблизно 200 млн євро у звіті про прибуток і збитки групи за четвертий квартал 2015 року", - зазначили в прес-службі UCG.

По завершенню операції кумулятивні курсові ефекти оцінюються приблизно в "мінус" 652 млн євро. Однак, це не вплине на регулятивний капітал UCG.

Читайте такожUniCredit Bank Austria сконцентрував 80% акцій свого дочірнього банку в Україні

Як повідомляв УНІАН раніше, холдингова компанія Альфа-Груп ABH Holdings S. A. (ABHH) зі штаб-квартирою в Люксембурзі вступила в ексклюзивні переговори з UniCredit Group щодо купівлі дочірнього банку групи в Україні UniCredit Bank («Укрсоцбанк»).

UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Інвестиційна холдингова компанія ABH Holdings S. A. (ABHH) зі штаб-квартирою в Люксембурзі представлена в Україні дочірнім банком «Альфа-Банк» (Україна), який входить до групи найбільших банків за обсягом активів.