Російська нацвалюта продовжує падати: долар перевищив 77 рублів вперше з 2014 року

Курс долара до рубля на Московській біржі на відкритті торгів у вівторок зріс у порівнянні з рівнем закриття попередніх торгів на 83 копійки і становив 77,04 рубля, перевищивши 77-рублеву позначку вперше з 16 грудня 2014 року.

Курс євро підскочив на 1,07 рубля до позначки 83,85 рубля, пише ТАСС.

У вівторок вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в лютому 2016 р. на біржі ICE в Лондоні опустилася на 2,85% до 30,65 долара за барель.

Індекс ММВБ на відкритті торгів знизився на 0,9% до 1667,15 пункту.

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У понеділок Банк Росії встановив на 12 січня офіційний курс долара на рівні 75,9507 рубля, курс євро - на рівні 82,8090 рубля.

Нагадаємо, на думку аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, Росія 2015 року може увійти в п'ятірку країн, де найвища ймовірність рецесії економіки. За даними агентства, падіння російського ВВП відбудеться внаслідок санкцій США і ЄС, а також низьких цін на нафту.