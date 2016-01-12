Казахстанський тенге знову обновив історичний мінімум
09:44, 12 січня 2016Фінанси
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Курс опустився до 362,62 тенге за $1.
8 січня тенге перетнув психологічно важливу позначку 350 тенге за $1/ ru.wikipedia.org
Середньозважений курс тенге до долара на торгах Казахстанської фондової біржі (KASE) знову обновив історичний мінімум.
Курс опустився до 362,62 тенге за $1, пише Росбалт.
У понеділок курс національної валюти Казахстану торгувався в межах 354,6 — 356,35 тезі за $1.
8 січня казахстанський тенге вперше в історії перетнув психологічно важливу позначку 350 тенге за $1.
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За результатами ранкової сесії торгів на Казахстанській фондовій біржі курс долара зріс до 351,85 тенге.
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