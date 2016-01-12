Казахстанський тенге знову обновив історичний мінімум

Середньозважений курс тенге до долара на торгах Казахстанської фондової біржі (KASE) знову обновив історичний мінімум.

Курс опустився до 362,62 тенге за $1, пише Росбалт.

У понеділок курс національної валюти Казахстану торгувався в межах 354,6 — 356,35 тезі за $1.

8 січня казахстанський тенге вперше в історії перетнув психологічно важливу позначку 350 тенге за $1.

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За результатами ранкової сесії торгів на Казахстанській фондовій біржі курс долара зріс до 351,85 тенге.