Канадський долар впав до мінімуму 2002 року

Курс національної валюти Канади - долара - в понеділок за підсумками торгової сесії на біржі в Торонто оновив черговий мінімум щодо долара США.

Луні, як ще називають канадську валюту, досяг мінімальних значень з 2002 року, опустившись до позначки 70,31 цента США. Падіння склало 70 центів, пише ТАСС.

Головною причиною знецінення національної валюти, яке триває з початку 2015 року, є падіння світових цін на нафту. Зокрема, вартість нафти сорту WTI (West Texas Intermediate) за підсумками торгів в Нью-Йорку опустилася відразу на $1,75 і зупинилася на позначці $31,41 за барель.

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При цьому ціна канадської нафти, що видобувається в нафтоносних пісках провінції Альберта - WCS (Western Canada Select), знизилася на $2,05 і закріпилася на рівні $16,61 за беррель.