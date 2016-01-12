Федеральна резервна система США за рік отримала $100 мільярдів прибутку

Федеральна резервна система США за підсумками 2015 року отримала $100,2 млрд чистого прибутку, передає RNS з посиланням на дані ФРС. Практично вся ця сума — процентні доходи ($113,6 млрд) від цінних паперів, скуплених резервними банками на відкритому ринку. Точніша неаудована звітність ФРС буде опублікована у березні.

Як повідомляється, казначейству США минулого року перераховано $97,7 млрд з чистого прибутку і $19,3 млрд надлишку капіталу. У 2014 році в бюджет перераховано $96,6 млрд чистого прибутку, надлишкового капіталу не було.

Операційні витрати ФРС становили $3,9 млрд, витрати за виготовлення, випуск та утилізацію грошових купюр — $689 млн, витрати на раду директорів — $705 млн. Збиток від переоцінки валют — $1,4 млрд, пише Gazeta.ru.

Як повідомлялося, в грудні Федеральна резервна система США ухвалила рішення про підвищення ключової ставки до 0,25–0,5%. Останній раз ФРС підвищувала ставку в 2006 році.