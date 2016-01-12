Азербайджан через дешеву нафту переходить на режим суворої економії

Уряд Азербайджану наступні чотири роки буде здійснювати суворий режим економії, заявив міністр фінансів країни Самір Шаріфов на розширеному засіданні кабінету міністрів, присвяченому підсумкам 2015 року та завдань на 2016 рік.

«З урахуванням витрат на інвестиції всередині країни і за кордоном, повинні бути вирішені такі питання, як підготовка збалансованого кошторису доходів і витрат, яка забезпечить суворий режим економії у 2016 році і на наступні три роки», - сказав Шаріфов, повідомляє АNN.az.

За його словами, такий кошторис витрат і доходів повинен забезпечити посилення фінансової дисципліни для економного використання державних коштів, запобігання марнотратства і непотрібних витрат, а також удосконалення системи державного управління, проведення реформ в управлінні компаній, що знаходяться в держвласності, надання додаткового стимулу процесу приватизації держмайна, ґрунтовну консолідацію банківської системи і підвищення довіри до неї.

Голова Мінфіну підкреслив, що продовження зниження ціни на нафту в світі, а також перехід Центрального банку Азербайджану до нової курсової політики, зумовлюють внесення низки змін до держбюджету, затвердженого на 2016 рік.

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«Ці зміни повинні переслідувати такі цілі, як відповідність доходів зведеного та держбюджетів новим умовам, підвищення ефективності бюджетних витрат, продовжуючи політику компактності бюджету, що проводиться в останні роки, економію валютних запасів, надання додаткового стимулу розвитку нафтового сектора і підприємництва», - сказав Шаріфов.

За його словами, планується проведення заходів з нейтралізації можливого негативного впливу на уразливі групи населення підвищення цін на товари першої необхідності у зв'язку з девальвацією маната.

Доходи держбюджету на 2016 рік прогнозуються на рівні 14 млрд 566 млн манатів, витрати - 16 млрд 264 млн манатів, дефіцит держбюджету - 1 млрд 698 млн манатів або 2,9% ВВП.