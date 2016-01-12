НБУ включив до групи іноземних ще шість банків

Національний банк України розширив критерії для визначення банків, які належать іноземним банківським групам, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з новими критеріями до групи банків іноземних банківських груп увійшли 25 банків замість 19. До зазначеної групи увійшли «Альфа-Банк», «Неос банк», «Ідея Банк», «ПроКредит банк», «Універсал Банк», «Форвард Банк».

«Згідно з новими критеріями, до групи "Банки іноземних банківських груп" належать установи, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам, у власності яких контрольний пакет акцій не менш як одна банківська установа», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у 2016 році прийняв рішення ділити банки на 4 групи за новими критеріями, тоді як раніше банки були розділені на групи за розміром активів.

Холдингова компанія ABH Holdings S. A. (ABHH), що володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group (UCG) про купівлю 100% акцій "Укрсоцбанку" в обмін на міноритарну частку володіння в ABHH у розмірі 9,9%.