Держборг України знизився на $4,6 мільярда

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України станом на 30 листопада 2015 року становила 65,150 млрд дол., що на 4,6 млрд дол., або на 7% менше від показника на початок 2015 року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

При цьому у гривневому еквіваленті з початку 2015 року по листопад держборг виріс на 41,3% - до 1,556 трлн грн.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного й гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2015 року становила 70,671 млрд дол.