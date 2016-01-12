Держборг України знизився на $4,6 мільярда
12:43, 12 січня 2016Фінанси
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Держборг за січень-листопад 2015 року знизився на 7% в валюті, при цьому зріс на 41% у гривневому еквіваленті – Мінфін
REUTERS
Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України станом на 30 листопада 2015 року становила 65,150 млрд дол., що на 4,6 млрд дол., або на 7% менше від показника на початок 2015 року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
При цьому у гривневому еквіваленті з початку 2015 року по листопад держборг виріс на 41,3% - до 1,556 трлн грн.
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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного й гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2015 року становила 70,671 млрд дол.
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