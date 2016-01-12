Зміцнення гривні триває: на міжбанку 23,30 за долар

У вівторок, 12 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,20/23,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,1900/25,2960 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3040/0,3060 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 23,3014 грн/дол., на цей час укладено 171 угоду на суму 71,34 млн дол.