Банк Росії продовжує опускати офіційний курс рубля

Банк Росії встановив на 13 січня офіційний курс долара на рівні 76,6041 руб., що на 65,34 копійки вище за попередній показник.

Офіційний курс євро підвищений на 62,82 копійки до 83,4372 руб., пише ТАСС.

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Вартість бівалютного кошика ($0,55 і €0,45), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 64,21 копійку до 79,679 руб.