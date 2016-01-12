Банк Росії продовжує опускати офіційний курс рубля
13:09, 12 січня 2016Фінанси
2498
ЦБ РФ підвищив на 13 січня курс долара до 76,60 руб., курс євро до 83,44 руб.
REUTERS
Банк Росії встановив на 13 січня офіційний курс долара на рівні 76,6041 руб., що на 65,34 копійки вище за попередній показник.
Офіційний курс євро підвищений на 62,82 копійки до 83,4372 руб., пише ТАСС.
Читайте такожРосійська нацвалюта продовжує падати: долар перевищив 77 рублів вперше з 2014 року
Вартість бівалютного кошика ($0,55 і €0,45), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 64,21 копійку до 79,679 руб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter