У Китаї обсяг кредитів, які не повернуть, зріс більш ніж вдвічі - до майже $300 мільярдів

Китайський банківський регулятор повідомив у понеділок, що обсяг неповернутих кредитів у банківському секторі збільшився більш ніж удвічі протягом 2015 року порівняно з даними за попередній рік, повідомляє Reuters.

"За словами джерел, які побажали залишитися неназваними через заборону давати інтерв'ю в ЗМІ, протягом робочої конференції уряду регулятор відзвітував про те, що загальна кількість непрацюючих кредитів досягла 1,95 трильйона юанів ($296,8 мільярда) у 2015 році, тоді як як чистий прибуток зростав повільнішими темпами і збільшилася на 2,3 відсотка в річному вираженні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обсяг неповернутих кредитів у банківському секторі країни протягом 2014 року зріс на 257,4 мільярда юанів ($39,2 мільярда), склавши 1,43 трильйона юанів. Це означає, що минулого року кількість нових непрацюючих кредитів збільшилася більш ніж на 500 мільярдів юанів, йдеться в повідомленні Комісії з регулювання банківської діяльності Китаю (CBRC).

"На кінець 2015 року обсяг непрацюючих кредитів комерційних банків демонстрував зростання 17-й квартал поспіль, а загальна кількість неповернутих кредитів (у банківському секторі) зростала 10-й квартал поспіль", - сказав голова CBRC Шан Фулінь на національній робочій конференції 2016 року по нагляду за банківським сектором.

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За словами голови Комісії, економічне зростання Китаю сповільнилося до приблизно 7 відсотків у минулому році проти 9,5 відсотка у 2011 році, зростання банківського прибутку впав до 2,3 відсотка проти 39,5 відсотка за аналогічний період 2014 року.

"Дані говорять про те, що обсяг неповернутих кредитів збільшився до 1,95 трильйона юанів до кінця минулого року проти 1,05 трильйона юанів у 2011 році", - зазначає видання.

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Підкреслюється, що регулятор не відповів на запит Reuters надати коментарі.