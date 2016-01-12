Росії через чергове падіння цін на нафту доведеться "різати" бюджет

Мінфін РФ може перерахувати бюджет 2016 року з урахуванням низьких цін на нафту в першому кварталі, після узгодження макроекономічного прогнозу з Мінекономрозвитку.

Про це повідомив ТАСС обізнаний федеральний чиновник.

"У першому кварталі", - відповів він на питання про те, коли можуть бути уточнені цифри за параметрами бюджету-2016.

Раніше голова Мінфіну Антон Силуанов заявляв, що частина коригувань бюджету-2016 може бути внесена ще до кінця 2015 року, однак про такі коригування не повідомлялося.

Наприкінці грудня міністр зазначав, що в уряді підготовлено перелік заходів щодо роботи з витратами, в тому числі щодо коригування бюджету.

Серед можливих заходів щодо збільшення доходної бази бюджету Силуанов називав розширення програми приватизації, в тому числі щодо "Роснефти".

Бюджет-2016 зверстаний виходячи з цін на нафту марки Urals до $50/бар, при цьому до теперішнього часу ціни на нафту цієї марки опустилися нижче $29/бар.

Доходи бюджету передбачаються в розмірі 13,738 трлн рублів (17,5% ВВП), витрати - до 16,099 трлн рублів (20,5% ВВП). Дефіцит бюджету становитиме 2,36 трлн рублів, або 3% ВВП.

За його даними, Мінекономрозвитку і Мінфін уточнює прогноз за цінами на нафту, який ляже в основу поправок до бюджету-2016, ближче до середини - кінця I кварталу. Зараз йде активна робота над новим орієнтиром за ціною.

"Робота активно ведеться, Мінекономрозвитку та Мінфін проводять її спільно, поки про новий орієнтир говорити рано", - заявило джерело.

Раніше повідомлялося, що Мінекономрозвитку може уточнити прогноз вже в середині січня. Однак з початку року відбулося чергове значне падіння цін на нафту. На Лондонській біржі ICE за перші 11 днів 2016 року ціна на нафту марки Brent впала з $37 до 30,9 за барель на тлі зростання запасів нафти в США і ослаблення китайської економіки.

Російський бюджет розраховується виходячи з прогнозу цін на нафту марки Urals, яка торгується з дисконтом до Brent і таким чином зараз знаходиться навіть нижче $29 за барель. Стресовий сценарій Центробанку передбачає ціну на нафту в $35/бар, голова Мінфіну Антон Силуанов раніше не виключав підготовку урядом оновленого сценарію поблизу цієї оцінки.

Витрати бюджету-2016 можуть бути скорочені до 10% у разі негативного варіанту розвитку економічної ситуації, повідомив він.

"До 10%. Рішення про доведення лімітів і скорочення витрат буде прийнято залежно від економічної ситуації. Якщо ситуація буде поліпшуватися, то природно і скорочення будуть меншим", - сказало джерело. Поточний бюджетний процес передбачає доведення коштів з бюджету до бюджетоутримувачів за їх заявками в межах лімітів. У разі, якщо доходи бюджету будуть нижче запланованих, то кошти можуть бути доведені пізніше або не доведені у повному обсязі.