Порошенко і Назарбаєв обговорили транзит в умовах російської блокади

Казахстан підтвердив налаштованість на виконання чинних двосторонніх і багатосторонніх угод з Україною з метою недопущення будь-яких дискримінаційних заходів українсько-казахстанської торгівлі.

Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Петро Порошенко з президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим, повідомили УНІАН у прес-службі президента України.

Зазначається, що президенти обох держав обговорили ситуацію, що склалася у зв'язку з російським ембарго на українську продукцію і забороною на транзитні перевезення.

"Казахстанська сторона підтвердила свою налаштованість на виконання чинних двосторонніх і багатосторонніх угод з Україною з метою недопущення будь-яких дискримінаційних заходів українсько-казахстанської торгівлі", - йдеться в повідомленні.

При цьому президент України підкреслив, що дії російської сторони порушують Віденську конвенцію про право міжнародних договорів, а також правила і норми СОТ.

"У зв'язку з цим глави України та Казахстану обговорили можливості транзиту українських товарів з метою запобігання негативного впливу Росії на товарообіг між Україною, Казахстаном і країнами Азії", - підкреслили в прес-службі глави української держави.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року російські влади прийняли ряд рішень, що обмежують, а в деяких сегментах повністю відміняють торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи вступили в силу з 1 січня 2016 року. Слідом - 4 січня - Росія повністю припинила транзит українських товарів по своїй території у напрямку країн Середньої Азії, особливо Казахстану.

Україна також запровадила "дзеркальні" торговельні заходи. З 2 січня - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5 до 19% з перехідним періодом в 3-5 років, а також - з 10 січня заборону імпорту продовольства, сигарет, алкогольної продукції, продукції хімічної промисловості та залізничного устаткування російського виробництва.

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Заходи щодо транзиту російських товарів по українській території поки не анонсувалися. Разом з тим, Україна анонсувала переговори з ЄС та СОТ з питання заборони транзиту українських товарів через Росію. А, крім того, керівники урядів України, Казахстану та Азербайджану домовилися провести переговори на рівні уповноважених органів про організацію альтернативних маршрутів доставки вантажів з України.